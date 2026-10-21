PT Sinar Wilshire Pertama Soroti Pentingnya Strategi SDM Hadapi Perubahan Bisnis

jpnn.com - PT Sinar Wilshire Pertama menyoroti pentingnya strategi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang adaptif untuk menghadapi perubahan kebutuhan bisnis, teknologi, dan dinamika pasar tenaga kerja.

Perusahaan perlu memastikan ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan operasional sekaligus meningkatkan kompetensi karyawan agar mampu mengikuti perkembangan organisasi.

Business Development Manager PT Sinar Wilshire Pertama Andi mengatakan pengelolaan SDM perlu diselaraskan dengan arah dan kebutuhan bisnis perusahaan.

“Perusahaan tidak hanya perlu memastikan ketersediaan tenaga kerja, tetapi juga memahami kompetensi yang dibutuhkan dan bagaimana mengembangkannya agar tetap relevan dengan perubahan organisasi,” ujar Andi dalam keterangannya, Rabu (21/10).

Menurut dia, perencanaan tenaga kerja menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga efektivitas operasional.

Perusahaan perlu mengevaluasi jumlah karyawan, pembagian tanggung jawab, serta kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan setiap unit kerja.

Langkah tersebut dapat membantu perusahaan mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dan menentukan kebutuhan pengembangan karyawan.

Selain perencanaan, peningkatan kompetensi juga menjadi perhatian dalam pengelolaan SDM.