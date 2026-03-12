PT Sinergi Dagang Utama Resmi Kantongi Izin Penyelenggara & Pengusaha Gudang Berikat
jpnn.com, BALIKPAPAN - PT Sinergi Dagang Utama resmi menerima fasilitas fiskal, berupa izin penyelenggara sekaligus pengusaha gudang berikat dari Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur (Kalbagtim).
Penetapan izin dilaksanakan di Balikpapan pada Jumat (27/2) setelah perusahaan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan administratif serta kriteria teknis.
Dengan fasilitas gudang berikat ini, perusahaan dapat memperoleh penangguhan bea masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang yang ditimbun untuk mendukung kegiatan industrinya.
Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Kalbagtim Max Franky Karel Rori menyampaikan pemberian fasilitas ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Fasilitas ini merupakan salah satu instrumen yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik dan produksi," kata Franky dalam keterangannya, Kamis (12/3).
Franky menyampaikan dengan adanya fasilitas ini, perusahaan dapat mengelola persediaan barang impor secara lebih fleksibel sehingga mampu meningkatkan daya saing industri.
Dengan diterbitkannya izin tersebut, PT Sinergi Dagang Utama kini resmi beroperasi sebagai penyelenggara sekaligus pengusaha gudang berikat di bawah pengawasan Kanwil Bea Cukai Kalbagtim.
Bea Cukai juga akan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan pemanfaatan fasilitas dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (mrk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
