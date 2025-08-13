PT SMI & Sangfor Technologies Berkolaborasi Hadirkan Solusi Cyber Security yang Inovatif

jpnn.com, JAKARTA - Distributor teknologi terkemuka di Indonesia, PT Synnex Metrodata Indonesia (SMI) berkolaborasi dengan Sangfor Technologies dalam menyediakan solusi cyber security yang inovatif dan efisien untuk berbagai industri.

Sangfor Technologies telah menunjuk SMI sebagai distributor dan mitra resminya di Indonesia. Kemitraan ini secara langsung menanggapi pertumbuhan pesat sektor keamanan siber di Indonesia, yang berkembang dengan pesat.

Menurut studi yang dilakukan oleh GMI Research, pasar keamanan siber mengalami peningkatan permintaan sebesar 28 persen per tahun hingga 2024, didorong oleh meningkatnya serangan siber dan undang-undang perlindungan data yang baru.

Pasar keamanan siber Indonesia, yang bernilai 1,4 miliar dolar AS pada 2024, diperkirakan akan mencapai 6,5 miliar dolar AS pada 2032, menciptakan permintaan mendesak akan solusi inovatif dan efisien biaya.

“Perusahaan-perusahaan di Indonesia kini menghadapi tekanan besar akibat meningkatnya ancaman siber, kebutuhan untuk memenuhi kepatuhan regulasi yang kompleks, serta keterbatasan anggaran TI,” ujar Direktur PT Synnex Metrodata Indonesia Lie Heng.

“Melalui kolaborasi strategis dengan Sangfor Technologies kami menghadirkan solusi end-to-end yang tidak hanya memperkuat keamanan siber dan modernisasi infrastruktur, tetapi juga tetap efisien dari sisi biaya, memberikan nilai lebih tanpa mengorbankan kualitas dan keandalan.”

Selain tantangan siber yang kian meningkat di Indonesia seperti ransomware, malware, serta kompleksitas security operation, market cyber security, regulasi keamanan di berbagai sektor dan trend AI yang rentan terhadap ancaman keamanan, faktor utama lainnya yang mendorong kemitraan ini adalah ketidakpuasan pelanggan yang meluas terhadap biaya teknologi virtualisasi yang ada.

Banyak perusahaan di Indonesia menghadapi tantangan dengan biaya kepemilikan total (TCO) yang tinggi dari platform virtualisasi tradisional, yang menciptakan peluang pasar yang signifikan untuk solusi alternatif.