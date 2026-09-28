PT SOW Dorong Modernisasi Industri Babi Indonesia Melalui Genetika Unggul & Biosecurity

jpnn.com, JAKARTA - PT Sulawesi Optima Wirakarya (PT SOW) menegaskan komitmennya untuk mendorong modernisasi industri babi Indonesia melalui penerapan genetika unggul, manajemen peternakan modern, dan biosecurity yang terintegrasi.

Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui partisipasi PT SOW dalam International Livestock, Dairy, Meat Processing and Aquaculture Exhibition (ILDEX) Indonesia 2026, sebuah platform industri yang mempertemukan pelaku usaha, penyedia teknologi, ahli, dan pemangku kepentingan di sepanjang rantai nilai peternakan dan pangan dari berbagai negara.

Presiden Direktur PT Sulawesi Optima Wirakarya (PT SOW) Andreas Surjaputra menyebutkan keikutsertaan mereka dalam forum tersebut menjadi kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan pelaku industri dan mitra global.

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“Pertukaran pengetahuan menjadi penting untuk mendorong penerapan praktik peternakan modern. Melalui kolaborasi ini, kami ingin memperkuat penerapan genetika, manajemen peternakan, dan biosecurity secara terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas peternak dan daya saing industri babi Indonesia,” ujar Andreas.

Melalui kerja sama dengan perusahaan genetika ternak asal Denmark, DanBred, PT SOW mengembangkan DanBred Hybrid/F1, hasil persilangan DanBred Landrace dan DanBred Yorkshire, yang memiliki potensi menghasilkan sedikitnya 14 anak sapih pada kelahiran pertama, tingkat inseminasi buatan minimal 80 persen, efisiensi pakan yang baik, serta adaptif terhadap kondisi tropis.

Indukan ini juga memiliki sifat keibuan yang baik, kualitas ambing dan produksi susu yang mendukung pertumbuhan anak, serta masa produktif yang panjang. PT SOW sendiri juga telah resmi membuka kesempatan reservasi calon indukan DanBred Hybrid F1 bagi peternak Indonesia.

“Kami melihat genetika sebagai investasi jangka panjang bagi industri. Semakin baik kualitas indukan yang tersedia, semakin besar peluang peternak untuk membangun produktivitas yang konsisten. Dengan begitu peternak dapat merasakan manfaatnya semakin lama lagi,” tambah Andreas.

Sementara Key Account Manager DanBred Henrik Nielsen menjelaskan pengembangan genetika DanBred didukung oleh lebih dari 100 tahun pengetahuan dan pengalaman dalam targeted breeding, serta basis data genetika yang telah tercatat lebih dari 34 juta data points sejak 1991.