PT SPR-KMD Bangun Kemitraan Strategis, Bidik Sektor Energi hingga Pasar AMDK Riau

jpnn.com, JAKARTA - BUMD PT Sarana Pembangunan Riau (Perseroda) memperluas portofolio bisnisnya melalui kerja sama strategis dengan PT Kawan Masa Depan.

Kolaborasi tersebut mencakup pengelolaan sumur minyak bumi serta pengembangan dan distribusi produk Air Minum Dalam Kemasan atau AMDK di Provinsi Riau.

Perjanjian kerja sama ditandatangani di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (20/6). Dokumen tersebut diteken Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Riau Muhammad Haris bersama Direktur Utama PT Kawan Masa Depan Hacelino dan Direktur Operasional PT Kawan Masa Depan Happy Murdianto dan disaksikan Komisaris Utama KMD Group Andi Adri Agus.

"Kerja sama ini menjadi langkah kedua perusahaan dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam sekaligus memperkuat sektor industri di Riau. Kemitraan itu juga diarahkan untuk meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, dan memberikan kontribusi terhadap PAD Provinsi Riau," kata Muhammad Haris.

Dia menyebutkan kolaborasi dengan pihak swasta merupakan bagian dari upaya BUMD memperluas portofolio bisnis yang dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan daerah.

“Kerja sama ini merupakan wujud komitmen kami untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau melalui pengelolaan potensi sumber daya daerah secara profesional, produktif, dan berkelanjutan bersama PT Kawan Masa Depan,” ujarnya.

Selain sektor energi, kerja sama tersebut akan menyasar pengembangan dan distribusi AMDK merek Matoa Air di wilayah Riau.

Direktur Utama PT Kawan Masa Depan Hacelino menyatakan pihaknya siap segera menjalankan seluruh program yang telah disepakati bersama PT SPR.