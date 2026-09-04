PT STM Salurkan Bantuan untuk Dukung Pemulihan Dusun Adat Sade Pascakebakaran

jpnn.com, JAKARTA - PT Sumbawa Timur Mining (STM) menyalurkan bantuan untuk mendukung Dusun Adat Sade di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pascakebakaran.

Perusahaan eksplorasi tembaga yang beroperasi di Kabupaten Dompu itu menyalurkan berbagai peralatan untuk proses rekonstruksi dusun adat, dengan nilai bantuan lebih dari Rp 123 juta.

Dusun Adat Sade mengalami kebakaran pada Sabtu malam, 22 Agustus 2026. Kobaran api mengakibatkan hampir seluruh area permukiman dan harta benda milik warga setempat ludes terbakar.

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Menurut Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, terdapat 75 rumah dan 69 toko seni yang hangus karena musibah ini.

Selain itu, terdapat pula masjid, lumbung alang-alang, berugak, serta beberapa fasilitas umum lainnya yang rusak berat.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, memimpin langsung peletakan batu pertama rekonstruksi Dusun Adat Sade.

Acara penanda pembangunan tersebut, atau disebut nyemulak oleh masyarakat suku Sasak, disertai aksi bersih-bersih dan peduli dusun yang melibatkan pihak pemerintah dan masyarakat umum.

STM pun turut serta dalam aksi kolektif ini, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, sebagai bentuk solidaritas terhadap waga yang terdampak.