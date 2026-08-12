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PT Sumalindo Hutani Jaya II Edukasi Pelajar Cegah Karhutla Sejak Dini

PT Sumalindo Hutani Jaya II Edukasi Pelajar Cegah Karhutla Sejak Dini
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PT Sumalindo Hutani Jaya II mengedukasi pelajar untuk pencegahan ran penanggulangan Karhutla sejak dini. Foto dok.Sumalindo

jpnn.com, JAKARTA - Petugas Regu Pemadam Kebakaran (RPK) PT Sumalindo Hutani Jaya II menggelar sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di SMA Negeri 02 Marang Kayu Filial Desa Santan Ulu, Kamis (6/8).

Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya perusahaan dalam mendukung pencegahan Karhutla sekaligus meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan serta pentingnya melakukan langkah pencegahan sejak dini.

"Para pelajar mendapatkan penjelasan mengenai penyebab dan dampak Karhutla serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran," kata salah seorang guru SMA Negeri 02 Marang Kayu Filial Desa Santan Ulu, Rabu (12/8).

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Melalui edukasi tersebut, para siswa diharapkan tidak hanya memiliki pemahaman tentang pencegahan Karhutla, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan dengan menyampaikan informasi yang diperoleh kepada keluarga maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga dilengkapi dengan simulasi pemadaman kebakaran.

Petugas RPK memberikan pemahaman dan praktik kepada siswa mengenai tindakan awal yang perlu dilakukan apabila menemukan potensi maupun kejadian kebakaran.

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Sosialisasi juga mengenalkan berbagai upaya pencegahan Karhutla yang dilakukan perusahaan, salah satunya melalui program Desa Makmur Peduli Api (DMPA).

Program tersebut mendorong masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan mengembangkan metode pembukaan lahan yang lebih aman.

PT Sumalindo Hutani Jaya II mengedukasi pelajar untuk pencegahan ran penanggulangan Karhutla sejak dini.

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