PT Surveyor Indonesia Dukung Penguatan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan

jpnn.com - JAKARTA - PT Surveyor Indonesia (Persero) menekankan komitmen mendukung penguatan tata kelola pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional.

Dukungan itu dinyatakan dalam forum Sustainable Action Conference (SAC) 2025 yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Sebagai perusahaan yang beroperasi dalam sektor Testing, Inspection, Certification & Consultation (TICC), PT Surveyor Indonesia (PTSI) siap memberikan dukungan substansial.

Adapun dukungan ini fokus pada penguatan tata kelola pembangunan berkelanjutan, mencakup mekanisme verifikasi, proses sertifikasi, pelaksanaan audit keberlanjutan, serta penyediaan pendampingan teknis yang komprehensif.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Sandry Pasambuna menyoroti pentingnya kualitas data dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Menurut dia, penguatan kualitas data dan standardisasi adalah aspek yang sangat krusial.

Baca Juga: Surveyor Indonesia Jalin Kolaborasi dengan Chulalongkorn University Thailand

"PTSI berkomitmen menyediakan dukungan teknis yang kredibel untuk memastikan seluruh proses pembangunan dapat dipantau, dinilai, dan ditingkatkan secara akuntabel," ujar Sandry di Jakarta baru-baru ini.

Pada penyelenggaraan SAC 2025, turut diumumkan pula pemenang ajang penganugerahan Indonesia’s SDGs Action Awards (SAA) 2025.