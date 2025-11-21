menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » PT Surveyor Indonesia Dukung Penguatan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan

PT Surveyor Indonesia Dukung Penguatan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan

PT Surveyor Indonesia Dukung Penguatan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Surveyor Indonesia (Persero) menekankan komitmen mendukung penguatan tata kelola pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional. Foto: Tim PTSI

jpnn.com - JAKARTA - PT Surveyor Indonesia (Persero) menekankan komitmen mendukung penguatan tata kelola pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional.

Dukungan itu dinyatakan dalam  forum Sustainable Action Conference (SAC) 2025 yang digelar  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Sebagai perusahaan yang beroperasi dalam sektor Testing, Inspection, Certification & Consultation (TICC), PT Surveyor Indonesia (PTSI) siap memberikan dukungan substansial.

Baca Juga:

Adapun dukungan ini fokus pada penguatan tata kelola pembangunan berkelanjutan, mencakup mekanisme verifikasi, proses sertifikasi, pelaksanaan audit keberlanjutan, serta penyediaan pendampingan teknis yang komprehensif.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Sandry Pasambuna menyoroti pentingnya kualitas data dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Menurut dia, penguatan kualitas data dan standardisasi adalah aspek yang sangat krusial.

Baca Juga:

"PTSI berkomitmen menyediakan dukungan teknis yang kredibel untuk memastikan seluruh proses pembangunan dapat dipantau, dinilai, dan ditingkatkan secara akuntabel," ujar Sandry di Jakarta baru-baru ini.

Pada penyelenggaraan SAC 2025, turut diumumkan pula pemenang ajang penganugerahan Indonesia’s SDGs Action Awards (SAA) 2025.

PT Surveyor Indonesia mendukung penguatan implementasi pembangunan berkelanjutan melalui I-SIM pada SAC 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI