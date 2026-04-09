menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » PT Taru Martani Ekspor 1.200 Batang Cerutu dari Yogyakarta ke Thailand

PT Taru Martani Ekspor 1.200 Batang Cerutu dari Yogyakarta ke Thailand

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Petugas Bea Cukai Yogyakarta mengawal ekspor cerutu ke Thailand yang kembali dilaksanakan PT Taru Martani. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Taru Martani kembali memperluas jangkauan pasarnya ke tingkat internasional melalui ekspor 1.200 batang cerutu ke Thailand.

Pengiriman dilakukan melalui Bandara Internasional Yogyakarta pada Rabu (8/4) dengan tujuan akhir Bangkok.

Pada ekspor kali ini, perusahaan mengirimkan cerutu merek Ernesto S4 sebanyak 1.200 batang.

Baca Juga:

Produk tersebut dikemas dalam dua karton dengan berat bersih mencapai 30 kilogram dan nilai ekspor sebesar USD 1.584 atau sekitar Rp 27 juta.

Seluruh rangkaian kegiatan ekspor telah dilaksanakan sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku.

Proses diawali dengan penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dilengkapi dokumen pendukung seperti invoice dan packing list, hingga pemenuhan perizinan karantina.

Baca Juga:

Petugas Bea Cukai Yogyakarta juga melakukan pemeriksaan serta penyegelan barang di gudang eksportir untuk memastikan kesesuaian data dan fisik barang.

Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Imam Sarjono menyampaikan pihaknya terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pengawasan optimal guna mendukung kelancaran ekspor.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI