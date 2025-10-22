menu
PT Timah Buka Peluang Kerja Sama Penambangan Laut
jpnn.com, PANGKALPINANG - PT Timah Tbk resmi mengumumkan peluang kerja sama kemitraan tambang yang terbuka bagi para mitra potensial khusunya penambangan di Laut dengan Kapal Isap Produksi.

Hal ini sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan transparan.

Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong partisipasi pelaku usaha sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kerja sama ini ditawarkan dengan skema yang saling menguntungkan, didukung oleh legalitas yang kuat, pengawasan profesional, serta kepastian penyerapan hasil produksi.

Corporate Secretary PT Timah Tbk Rendi Kurniawan mengatakan program kemitraan ini menjadi salah satu strategi perusahaan dalam meningkatkan kinerja produksi dan keterlibatan pemangku kepentingan sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha lokal.

Rendi menjelaskan kerja sama kemitraan penambangan dilakukan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0017 Tahun 2025 tentang Pedoman Kerja sama Penambangan Program Kemitraan dan Kerja sama Penambangan Timah Alluvial Serta Mineral Ikutan Timah.

Peraturan Direksi ini merupakan upaya untuk menjunjung tinggi nilai integritas dan mencegah konflik kepentingan, meningkatkan efisiensi teknis, serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem digital melalui pengadaan.com dan aplikasi Mining Contractor Online System (MCOS) dalam proses kemitraan tambang.

Dalam proses pemilihan mitra penambangan PT Timah melibatkan berbagai Divisi di lingkungan PT Timah, seperti Division Exploration & Production Planning, Divisi Procurement, Divisi HSE & Sustainability, Divisi Engineering & Operation Excellence, Divisi Mine Support dan Wilayah/Area.

