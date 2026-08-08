PT Timah Respons Aksi Masyarakat di Belitung Timur: Jaga Kondusifitas

jpnn.com, JAKARTA - Menyikapi aksi massa yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur, Corporate Secretary PT TIMAH (Persero) Tbk, Ruddy Nursalam menyampaikan perusahaan memahami aktivitas pertambangan timah memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah operasional perusahaan.

Oleh karena itu, kata dia, semua pihak dapat mengedepankan komunikasi yang terbuka, serta dialog yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mencari solusi atas berbagai dinamika yang berkembang.

"PT TIMAH menghormati aspirasi yang disampaikan masyarakat. Bagi kami, komunikasi dan dialog merupakan pendekatan yang paling tepat untuk membangun kesepahaman serta menjaga situasi yang kondusif di wilayah operasional. Perusahaan menyesalkan kejadian perusakan yang menimbulkan kerugian bagi kita semua, Menyikapi hal tersebut Perusahaan akan terus berupaya dan berkoordinasi untuk mencari solusi dalam konteks kepentingan seluruh pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Ruddy.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, perusahaan telah mengaktifkan Rencana Tanggap Darurat (Emergency Response Plan) sebagai bagian dari prosedur penanganan insiden atas adanya keadaan kahar (Force Majeur).

Langkah-langkah yang dilakukan meliputi evakuasi personel, pengamanan lokasi bersama aparat berwenang, serta upaya pemulihan secara bertahap untuk memastikan keselamatan pekerja dan keamanan aset perusahaan.

PT TIMAH memastikan seluruh karyawan berada dalam kondisi aman, serta tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Baca Juga: PT Timah Raih Penghargaan di APAC Tin Conference 2025

“Hingga saat ini, kegiatan operasional di sebagian wilayah Belitung masih mengalami gangguan dan belum kembali berjalan secara normal. Perusahaan terus melakukan evaluasi terhadap kondisi di lapangan dengan mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sebelum operasional dapat dipulihkan secara penuh” Jelas Ruddy.

Menurut Ruddy, keberlanjutan industri pertimahan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk adanya kepastian regulasi dan tata kelola yang konsisten. Perusahaan berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.