PT Toba Pulp Lestari Siap Diaudit Total

jpnn.com - JAKARTA - PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) menyatakan siap untuk diaudit dan dievaluasi total oleh pemerintah. "Manajemen PT Toba Pulp Lestari Tbk menghormati keputusan dan langkah pemerintah untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap perusahaan," kata Direktur PT Toba Pulp Lestari Tbk Anwar Lawden dalam keterangan resminya dikutip Rabu (17/12).

TPL menyampaikan sikap kooperatif ini menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap perusahaan itu.

Audit ini dilakukan setelah sejumlah perusahaan diduga menjadi salah satu penyebab bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera Utara (Sumut) dan kawasan sekitarnya. Audit terhadap TPL merupakan bagian dari langkah besar pemerintah menertibkan korporasi yang diduga terkait bencana ekologis yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hal tersebut selaras dengan komitmen perusahaan untuk menjalankan kegiatan sesuai izin, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku, serta senantiasa menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari dalam mengelola konsesinya.

"PT Toba Pulp Lestari Tbk mendukung sepenuhnya dan bersikap kooperatif serta terbuka terhadap proses audit dan evaluasi yang akan dilaksanakan untuk memastikan tata kelola dapat dijalankan dengan lebih baik,” ungkap Anwar.

Sebelumnya, Menhut Raja Juli Antoni mengungkapkan pada Senin (15/12), Presiden Prabowo Subianto memerintahkan ada audit dan evaluasi total terhadap PT Toba Pulp Lestari yang beroperasi di Sumatera Utara.

Baca Juga: Prabowo Bidik Papua Jadi Tempat Penanaman Sawit

"Khusus untuk PT Toba Pulp Lestari, PT TPL, yang banyak diberitakan, Pak Presiden memerintahkan kepada kami untuk melakukan audit dan evaluasi total," kata Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12).

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencatat setidaknya 31 perusahaan sedang diselidiki atas dugaan menjadi penyebab utama bencana banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut.