PT Torindo Jaya Persada Fokus Ekspansi Alat Berat di Sektor Pertambangan

jpnn.com, JAKARTA - Kristalin Ekalestari Group melalui anak usahanya, PT Armada Bumi Investama, resmi melakukan akuisisi saham 51 persen PT Torindo Jaya Persada, project dealer alat-alat berat untuk sektor pertambangan.

Torindo adalah perusahaan yang berkembang dinamis sebagai agen penjual resmi untuk TATA Motors - India, FASSI Cranes - Italia, Marrel Hooklift - France dan SDLG Machinery - Tiongkok.

Di luar bisnis penjualan alat berat, penjualan aftersales, dan pengembangan bisnis jasa logistik, Torindo saat ini juga menawarkan rangkaian lengkap layanan HR Consulting, manpower supply, pelatihan dan sertifikasi, asesmen, dan sistem human capital yang terintegrasi.

Presiden Direktur PT Torindo Jaya Persada Nia Kurniasih mengungkapkan kepemilikan saham perusahaan sepenuhnya 100 persen kini menjadi 49 persen, sementara PT Armada Bumi Investama mengakusisi saham 51 persen.

“Dengan bergabungnya PT Torindo Jaya Persada menjadi bagian dari Kristalin Ekalestari Group, kami makin memantapkan diri untuk mengembangkan bisnis alat berat di sektor pertambangan emas, terutama di area Indonesia Timur,” ujar dia dalam siaran persnya.

Selain itu pihaknya juga berfokus memperluas jaringan penjualan pada berbagai sektor industri di luar Kristalin Ekalestari Group untuk wilayah Indonesia Timur.

”saat ini pasar tambang batu bara sangat fluktuatif, namun potensi sektor lain seperti tambang emas masih sangat stabil dan menjanjikan,” ujarnya.

Dengan adanya merger saham ini, PT Torindo Jaya Persada bersama Kristalin Group menargetkan posisi lebih kuat sebagai pemain utama dalam bisnis alat berat Tiongkok di kawasan Indonesia Timur. (cuy/jpnn)