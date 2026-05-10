PTC Gelar RUPS 2025, Pertegas Komitmen Transformasi & Ketahanan Korporasi

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Training and Consulting (PTC) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 di Ballroom Sustainability PTC, Gedung Oil Centre, Jakarta.

Sebagai momentum penyampaian kinerja perusahaan, evaluasi strategis, serta penguatan komitmen Perusahaan dalam menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di tengah dinamika dan fluktuasi industri.

PTC mencatatkan capaian laba audited 2025 sebesar 152,9 miliar rupiah atau tumbuh 1,04% dibandingkan 2024.

Pertumbuhan tersebut menjadi refleksi ketangguhan Perusahaan dalam menjaga performa bisnis sekaligus melakukan transformasi adaptif di tengah tantangan bisnis yang dinamis.

Dalam pengelolaan Effectiveness Tax Ratio (ETR), Perusahaan juga berhasil menjaga konsistensi pada level 23,3% atau melampaui target yang ditetapkan dalam RKAP 2025 Revisi.

Kontribusi terbesar revenue stream business PTC sepanjang 2025 berasal dari layanan Manpower Business sebesar 70,88%.

Dilanjutkan kontribusi berasal dari lini Others Business yang meliputi layanan Consulting, Event Management, dan IT sebesar 21,96%, serta Development Center sebesar 7,16%.

Komposisi tersebut menunjukkan penguatan portofolio bisnis PTC yang terus adaptif memenuhi kebutuhan pasar.