menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Kriminal » PTDH Menanti 8 Polisi Polresta Karawang, Termasuk Kasat Narkoba Kompol Awa

PTDH Menanti 8 Polisi Polresta Karawang, Termasuk Kasat Narkoba Kompol Awa

PTDH Menanti 8 Polisi Polresta Karawang, Termasuk Kasat Narkoba Kompol Awa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolda Jabar Irjen Hengki saat ditemui di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (10/11/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Polda Jawa Barat tengah menangani kasus narkoba yang melibatkan personel Polresta Karawang.

Sebanyak 8 polisi dari Polresta Karawang diduga terlibat dalam kasus pembebasan pengedar obat keras tertentu (OKT). 

Satu dari delapan polisi yang diamankan adalah Kasat Narkoba Polresta Karawang Kompol AWA.

Baca Juga:

Kapolda Jabar Irjen Hengki mengatakan kedelapan anggota Polri itu sudah dilakukan penindakan.

Kini, para polisi itu sedang menjalani pemeriksaan oleh tim Propam Polda Jabar.

Dia pun menyatakan komitmennya dalam menindak tegas anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum. 

Baca Juga:

"Itu sudah kami tindak. Saya berkomitmen dalam memenuhi organisasi khususnya di Jawa Barat, reward dan punishment saya berikan dengan tegas," kata Hengki saat ditemui di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Selasa (10/11/2026).

Menurutnya, dia tegas dan bijaksana dalam mengapresiasi anggotanya. Pun begitu, kepada anak buahnya yang terjerat kasus akan dijatuhi punishment.

Sanksi tegas berupa PTDH menanti 8 polisi Polresta Karawang yang diduga membebaskan pengedar obat keras tertentu, termasuk Kasat Narkoba Kompol Awa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co