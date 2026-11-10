PTDH Menanti 8 Polisi Polresta Karawang, Termasuk Kasat Narkoba Kompol Awa

jpnn.com - Polda Jawa Barat tengah menangani kasus narkoba yang melibatkan personel Polresta Karawang.

Sebanyak 8 polisi dari Polresta Karawang diduga terlibat dalam kasus pembebasan pengedar obat keras tertentu (OKT).

Satu dari delapan polisi yang diamankan adalah Kasat Narkoba Polresta Karawang Kompol AWA.

Kapolda Jabar Irjen Hengki mengatakan kedelapan anggota Polri itu sudah dilakukan penindakan.

Kini, para polisi itu sedang menjalani pemeriksaan oleh tim Propam Polda Jabar.

Dia pun menyatakan komitmennya dalam menindak tegas anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum.

"Itu sudah kami tindak. Saya berkomitmen dalam memenuhi organisasi khususnya di Jawa Barat, reward dan punishment saya berikan dengan tegas," kata Hengki saat ditemui di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Selasa (10/11/2026).

Menurutnya, dia tegas dan bijaksana dalam mengapresiasi anggotanya. Pun begitu, kepada anak buahnya yang terjerat kasus akan dijatuhi punishment.