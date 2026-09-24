PTK Percantik 57 Perpustakaan Hingga Beri Santunan di Wilayah Operasional

jpnn.com, PEKALONGAN - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) berhasil merevitalisasi perpustakaan (taman baca) anak-anak di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Pekalongan.

SKB Pekalongan menjadi salah satu dari 57 sekolah yang mendapat revitalisasi perpustakaan dari program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dari PTK.

Program tersebut mewujudkan komitmen PTK untuk terus berkontribusi positif bagi masyarakat, sekaligus menandai 57 tahun usia PTK beroperasi.

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Vice President Legal & Relation PTK Amran Reza menuturkan kontribusi sosial perusahaan merupakan bagian dari upaya PTK untuk memastikan keberadaan perusahaan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, terutama di sekitar wilayah operasional.

“Bagi PTK, keberadaan perusahaan tidak hanya tentang menjalankan operasional, tetapi juga bagaimana kami dapat tumbuh bersama masyarakat di sekitar wilayah kerja. Melalui program pendidikan dan kepedulian sosial ini, kami ingin menghadirkan manfaat yang relevan dan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” ujar Amran.

Dia menambahkan, program revitalisasi perpustakaan merupakan upaya mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan budaya literasi generasi muda.

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Program ini mencakup pembenahan fasilitas perpustakaan serta pemberian buku-buku edukasi bertema maritim untuk mengenalkan wawasan kemaritiman, juga menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap kelestarian dan keberlanjutan lingkungan maritim.

Pelaksanaan program revitalisasi perpustakaan mencakup sejumlah wilayah, antara lain Jakarta, Jawa Tengah, Pulau Sambu, Pangkalan Susu, Lhokseumawe, Batam, Balikpapan, Sorong, Morowali, dan Maluku.