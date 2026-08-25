PTK Sukses Tingkatkan Keanekaragaman Hayati Kawasan Mangrove Kariangau Lewat Program Ini

jpnn.com, BALIKPAPAN - Program Revitalisasi Mangrove (PORTAL) PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) berhasil menambah jumlah keragaman hayati di wilayah operasional Pertamina Trans Kontinental Shorebase Tanjung Batu (PSTB), Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Data biodiversitas tersebut diperoleh dari monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan PSTB, mencerminkan indikator positif bahwa kawasan konservasi mangrove berperan penting dalam menyediakan habitat dan mendukung keberlanjutan.

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Vice President HSSE PTK Nasruli mengungkapkan program revitalisasi mangrove di kawasan Karangau dilakukan untuk menjaga fungsi ekologis, ekonomi, dan fisik hutan bakau sehingga kawasan pesisir lebih sehat, aman dari abrasi, serta mendukung keseimbangan lingkungan hidup.

Kesehatan kawasan pesisir ini merupakan salah satu fokus PTK yang bergerak di industri maritim.

“Program PORTAL merupakan salah satu upaya menjaga kelestarian alam yang dikembangkan PTK sejak tahun 2022, sekaligus menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna," kata Nasruli.

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Nasruli menyampaikan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL), PTK Shorebase Tanjung Batu juga menjalankan monitoring dan evaluasi kawasan mangrove untuk mengukur dampak nyata atas program tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi, Nasruli mengungkapkan, tercatat adanya pertumbuhan keanekaragaman hayati flora dan fauna.