PTP dan Pelindo Regional 3 Gelar Uji Emisi di TTL & TPS, Targetkan 100 Truk Peti Kemas

jpnn.com, SURABAYA - PT Pelindo Terminal Petikemas (PTP) berkolaborasi dengan Pelindo Regional 3 melaksanakan program pengujian emisi gas buang kendaraan angkutan peti kemas yang beroperasi di Terminal Teluk Lamong (TTL) dan Terminal Petikemas Surabaya (TPS).

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini melibatkan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi kondisi emisi kendaraan.

Hal ini sebagai bagian dari upaya pengendalian emisi kendaraan angkutan barang yang beroperasi di kawasan terminal dan mendukung penerapan standar operasional yang berwawasan lingkungan.

Pelaksanaan kegiatan terbagi dalam dua lokasi, yakni di Terminal Teluk Lamong pada 13 Agustus 2026, dan di Terminal Petikemas Surabaya 18 Agustus 2026, dengan target pemeriksaan sebanyak 100 unit truk peti kemas.

Pengujian dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi emisi gas buang kendaraan berdasarkan parameter yang dipersyaratkan, sekaligus mengidentifikasi kendaraan yang memerlukan tindakan pemeliharaan atau perbaikan pada sistem mesin dan sistem pengendalian emisinya.

Program ini merupakan bagian dari komitmen korporasi dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 13 mengenai penanganan perubahan iklim.

Selain aspek pengukuran emisi, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi teknis bagi perusahaan angkutan dan pengemudi mengenai pentingnya pemeliharaan kendaraan secara berkala, khususnya untuk menjaga performa mesin, efisiensi pembakaran, dan kualitas gas buang kendaraan.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra menjelaskan pengujian emisi merupakan salah satu langkah preventif untuk mendorong terciptanya ekosistem operasional pelabuhan yang lebih rendah emisi.