PTPJ Tampilkan Inovasi Eksplorasi Interaktif di Minerba Convex 2025

jpnn.com, JAKARTA - Menandai lebih dari 30 tahun kiprahnya di dunia pertambangan, stan Pameran PT Puncakbaru Jayatama (PTPJ) tampil memukau di ajang Minerba Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2025.

Dalam ajang itu, PTPJ menghadirkan berbagai inovasi eksplorasi dalam pameran yang digelar oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) pada 15–16 Oktober 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC).

Acara itu dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia beserta jajarannya.

PTPJ bersama PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) juga hadir sebagai sponsor Platinum untuk mendukung berlangsungnya acara ini.

Stan PTPJ yang bergabung bersama NHM dan Noor Dinar menjadi salah satu daya tarik utama berkat konsepnya yang interaktif dan edukatif.

Stan itu menampilkan perjalanan panjang perusahaan dalam dunia eksplorasi mineral dan produksi emas di Indonesia.

Pengunjung dapat menjelajahi berbagai proyek eksplorasi melalui tampilan visual 3D contoh batuan, peta geologi digital, peralatan geophysics yang memberikan pengalaman nyata tentang bagaimana proses pencarian dan pengembangan sumber daya mineral dilakukan secara profesional dan berkelanjutan.

Pengunjung juga disuguhkan dengan berbagai presentasi menarik hingga kuis berhadiah.