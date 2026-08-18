PTPN Group Memaknai HUT ke-81 RI dengan Kepedulian kepada Masyarakat
jpnn.com, JAKARTA - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI dengan upacara sederhana di Agro Plaza, Jakarta, Senin (17/8).
Peringatan tersebut menjadi momentum untuk merefleksikan kembali makna kemerdekaan, sekaligus memperkuat komitmen PTPN Group untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Upacara diikuti jajaran manajemen dan karyawan PTPN Group dan mitra perushaan.
Dalam kesempatan tersebut para peserta upacara sekaligus memanjatkan doa bagi masyarakat yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III, Denaldy Mulino Mauna yang bertindak sebagai Inspektur Upacara menyampaikan peringatan kemerdekaan tidak semata-mata dimaknai melalui seremoni perayaan, tetapi juga lewat kepedulian dan kontribusi yang dapat diberikan kepada masyarakat.
“Karena itu, peringatan HUT RI ke-81 kami jalankan secara sederhana dan khidmat, sekaligus dengan doa dan kepedulian bagi saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur,” ujar Denaldy.
Menurutnya, semangat kemerdekaan juga tercermin dari keberadaan BUMN yang tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi turut mengambil peran dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi di berbagai daerah.
“PTPN Group ingin memastikan keberadaan perusahaan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama melalui pemberdayaan yang membangun kapasitas dan kemandirian,” tambahnya.
Pengembangan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan PTPN Group.
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