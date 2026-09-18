PTPN III Raih 2 Penghargaan ESG Business Awards 2026 di Singapura

jpnn.com, JAKARTA - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), meraih dua penghargaan yakni Carbon Disclosure Award dan Renewable Energy Adoption Award, dalam ESG Business Awards 2026, yang digelar di Singapura, pada Kamis (17/9).

ESG Business Awards merupakan ajang yang memberikan penghargaan kepada perusahaan yang dinilai memiliki komitmen dan pencapaian dalam penerapan environmental, social, and governance (ESG).

SVP Strategy & Corporate Performance Management PTPN III Leonardo Alexander Renatus Pane mengatakan penghargaan tersebut merupakan buah dari komitmen seluruh insan PTPN dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan di Indonesia.

“Suatu kehormatan besar bagi PTPN III, salah satu perusahaan perkebunan terbesar di dunia, untuk menerima dua penghargaan bergengsi. Pengakuan ini menginspirasi kami untuk terus melangkah lebih jauh, bertumbuh secara bertanggung jawab, dan menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi generasi mendatang,” ujar Leonardo.

Sementara itu, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III Denaldy Mulino Mauna menyampaikan penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya perusahaan dalam menempatkan keberlanjutan sebagai bagian dari transformasi bisnis perkebunan.

“Penghargaan ini merupakan apresiasi atas upaya seluruh insan PTPN dalam memperkuat penerapan prinsip keberlanjutan. Bagi kami, ESG bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari transformasi perusahaan dan bagaimana bisnis perkebunan dikelola untuk menciptakan nilai dalam jangka panjang,” kata Denaldy.

“Ke depan, prinsip keberlanjutan akan terus kami integrasikan dalam operasional dan pengembangan bisnis PTPN Group,” imbuh Denaldy.(chi/jpnn)