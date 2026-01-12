PTPN IV dan SPBUN Sahkan PKB Tunggal Pertama untuk Keberlanjutan Industri Sawit

jpnn.com, JAKARTA - PTPN IV PalmCo mencetak sejarah baru dalam pengelolaan hubungan industrial dengan meresmikan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PTPN IV dan Manajemen PTPN IV periode 2026-2027.

Prosesi penandatanganan yang berlangsung di Jakarta, pekan lalu.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menyampaikan kesepakatan ini adalah pilar utama dalam menjalankan tugas besar PalmCo pascatransformasi.

"PTPN IV PalmCo saat ini menerima beberapa mandatory program strategis, mulai dari intensifikasi lahan hingga percepatan hilirisasi komoditas sawit. Perlu disadari bersama bahwa amanah ini hanya dapat terwujud melalui sinergisitas manajemen dengan Serikat Pekerja Perkebunan PTPN IV yang terbangun secara harmonis," ujar Jatmiko.

Penandatanganan tersebut turut dihadiri Direktur SDM dan Umum PTPN III (Persero) Endang Suraningsih, Direktur SDM & TI SupportingCo, Siwi Peni, Direktur SDM & TI PT SGN Affan Safiq serta stakeholder lainnya.

Perjalanan lahirnya PKB ini pun dilalui dengan proses yang matang dan penuh keterbukaan dari serikat pekerja dan manajemen.

Direktur SDM & TI PTPN IV PalmCo Suhendri melaporkan penyusunan dokumen ini adalah hasil dari konsolidasi panjang pasca merger.

Dia menjelaskan proses perundingan yang dimulai sejak awal 2025 telah melalui tahapan dinamis, tetapi senantiasa dikelola secara terbuka dan saling menghormati hingga tercapai kesepakatan bersama untuk kemaslahatan karyawan.