PTPN IV PalmCo Buka-bukan soal Pencapaian 23 Juta Jam Zero Accident

Sub Holding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo mengakui bahwa pencapaian tanpa kecelakaan kerja di industri kelapa sawit bukanlah hasil yang datang secara instan. Foto: dok PalmCo

jpnn.com, JAKARTA - Sub Holding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo mengakui bahwa pencapaian tanpa kecelakaan kerja bukanlah hasil yang datang secara instan. 

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan zero accident lahir dari konsistensi panjang dalam membangun dan menjaga sistem keselamatan kerja yang berjalan nyata di lapangan.

Dalam beberapa bulan operasional terakhir, PalmCo kembali mencatatkan 23,3 juta jam kerja aman tanpa kecelakaan fatal. 

Namun, manajemen menegaskan bahwa angka tersebut hanyalah penanda dari proses yang telah dijalani bertahun-tahun, bukan tujuan akhir yang dikejar secara sesaat.

Jatmiko menyebut mempertahankan zero accident dalam jangka waktu panjang menuntut kedisiplinan organisasi dan komitmen berkelanjutan, bukan sekadar program musiman.

“Keselamatan kerja itu maraton, bukan sprint. Tidak bisa dibangun dengan pendekatan seremonial. Yang menentukan adalah konsistensi menjalankan sistem setiap hari, di setiap unit kerja,” ujar Jatmiko.

Sistem yang Dijaga, Bukan Sekadar Dibentuk

Menurut Jatmiko, salah satu kunci utama mempertahankan zero accident adalah memastikan sistem K3 benar-benar hidup dalam keseharian kerja. Mulai dari perencanaan aktivitas, analisis risiko, hingga pengawasan di lapangan, seluruh proses dirancang saling terkait dan dijalankan secara disiplin.

