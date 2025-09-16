PTPN IV PalmCo Juara Umum Kompetisi Inovasi Sawit Nasional 2025, Ini Kunci Keberhasilannya

jpnn.com, JAKARTA - PTPN IV PalmCo kembali menegaskan posisinya sebagai pelopor inovasi di industri kelapa sawit nasional dengan meraih gelar juara umum pada Planters Innovation Competition (PIC) 2025.

Kompetisi yang diikuti lebih dari 637 proposal dari seluruh entitas PTPN Group ini menjadi ajang pengembangan ide-ide kreatif yang menjawab tantangan di sektor perkebunan sawit.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa yang hadir langsung menerima piala juara umum menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh inovator perusahaan atas pencapaian gemilang tersebut.

Baca Juga: PTPN IV PalmCo Perbaiki Hunian Warga dan Cegah Stunting di Serdang Bedagai

“Dari 15 grand finalis di lima kategori, sepuluh tim berasal dari PalmCo dan mereka berhasil menyapu bersih juara pertama di setiap kategori. Ini bukti nyata bahwa inovasi telah menjadi bagian dari budaya kerja kami,” ujar Jatmiko di Jakarta, Selasa (16/9).

Menurut Jatmiko, keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen perusahaan dalam mengintegrasikan inovasi dengan digitalisasi.

“Industri sawit menghadapi tantangan yang cepat dan kompleks. Inovasi, didukung digitalisasi, bukan hanya tren, tetapi kebutuhan utama untuk memastikan keberlanjutan bisnis, meningkatkan produktivitas, dan menjaga lingkungan,” tambahnya.

Baca Juga: Strategi PalmCo dalam Menghadapi Tantangan Industri Sawit Nasional

Dalam kompetisi ini, berbagai inovasi unggulan dari PalmCo menjadi sorotan.

Tim The Big Three berhasil mengembangkan alat 'Putus Sambung', sebuah solusi praktis untuk perbaikan galah panen yang patah tanpa harus menunggu pengadaan alat baru.