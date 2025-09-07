PTPN IV PalmCo Perbaiki Hunian Warga dan Cegah Stunting di Serdang Bedagai

jpnn.com, SERDANG BEDAGAI - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III melalui subholding PTPN IV PalmCo mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

PTPN IV PalmCo menyalurkan bantuan bedah rumah dan pembangunan jamban sehat, yang menjadi bagian dari upaya pencegahan stunting.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa mengatakan program bedah rumah bukan sekadar bantuan fisik, melainkan investasi sosial yang berorientasi pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Bedah rumah adalah bagian dari upaya kami untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni. Kami ingin memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang nyaman agar kualitas hidup mereka meningkat,” ujar Jatmiko.

Program ini berjalan seiring dengan inisiatif pemerintah melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang diinisiasi oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji.

Pada 5 Mei 2025 lalu, Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menandatangani kerja sama dengan PTPN Group untuk mendukung program ini secara lebih luas.

Salah satu penerima manfaat, Alfian, seorang buruh bangunan di Kecamatan Sei Bamban, merasakan langsung dampak positif dari bantuan tersebut.

Rumahnya yang sebelumnya rapuh dan bocor kini telah berubah menjadi hunian yang kokoh dan sehat lengkap dengan jamban yang layak.