PTPN IV PalmCo Salurkan Bantuan ke Lokasi Bencana yang Paling Sulit Dijangkau
jpnn.com, SUMATERA UTARA - PTPN IV PalmCo menyalurkan bantuan ke lokasi-lokasi bencana yang paling sulit dijangkau, terutama di Sumatera Utara dan Aceh.
Perusahaan yang berada di bawah subholding PTPN III itu menurunkan bantuan logistik berupa beras, air kemasan, mi instan, telur ayam, makanan siap saji, serta obat-obatan dan perlengkapan P3K.
Total distribusi mencapai ratusan paket yang disebar ke titik-titik pengungsian dan desa terdampak di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Langkat, hingga Kota Langsa.
Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menuturkan dukungan kemanusiaan tersebut menjadi prioritas perusahaan, terlebih bagi warga yang terisolasi.
“PalmCo siap menembus segala penjuru di Sumatera Utara dan Aceh. Tidak ada lokasi yang terlalu jauh selama masyarakat masih membutuhkan,” ujar Jatmiko.
Sejak laporan awal bencana masuk, seluruh unit regional PalmCo langsung bergerak. Kendala muncul ketika sejumlah ruas jalan tertutup material longsor atau terendam banjir, membuat jalur distribusi harus berulang kali disesuaikan.
“Di beberapa titik, tim harus mencari jalur alternatif karena akses utama terputus. Prinsipnya, bantuan harus sampai,” kata Jatmiko.
Dia menambahkan, langkah tersebut mencerminkan empati sekaligus komitmen perusahaan sebagai bagian dari masyarakat di daerah-daerah sekitar kebun dan pabrik mereka.
