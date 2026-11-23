jpnn.com, JAKARTA - Penyerapan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari petani rakyat oleh PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) mencapai 3,09 juta ton hingga Oktober 2026.

Sub Holding PTPN III (Persero) itu memproyeksikan total serapan sepanjang 2026 dapat menembus 3,62 juta ton.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan untuk mencapai target tahunan itu, pihaknya membidik tambahan serapan lebih dari 500 ribu ton TBS selama periode November hingga Desember 2026.

“Jika terealisasi, volume serapan TBS petani rakyat tahun ini akan tumbuh 11,16 persen dibandingkan realisasi sepanjang 2025 yang tercatat sebesar 3,25 juta ton,” ungkap Jatmiko, Senin (23/11).

Menurut Jatmiko, peningkatan porsi serapan tersebut mencerminkan semakin besarnya peran kebun rakyat dalam menopang rantai pasok industri sawit nasional, di tengah fluktuasi harga komoditas dan dinamika kebutuhan pasokan minyak sawit mentah (CPO) domestik untuk sektor pangan maupun energi.

Dia menjelaskan mengatakan realisasi hingga kuartal ketiga yang berlanjut ke Oktober menunjukkan ritme pasokan dari petani mitra berjalan relatif stabil.

Dia menilai optimalisasi kapasitas pabrik kelapa sawit (PKS) di berbagai unit menjadi kunci untuk menyerap sisa target lebih dari setengah juta ton pada dua bulan terakhir tahun ini.

“Kami menargetkan tambahan lebih dari 500 ribu ton pada November dan Desember agar target 3,62 juta ton sepanjang 2026 dapat tercapai,” ujar Jatmiko.