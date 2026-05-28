PTPN IV Tebar 150 Ton Daging Kurban ke Pelosok Negeri
jpnn.com, JAKARTA - PTPN IV PalmCo mendistribusikan lebih dari 150 ton daging kurban ke puluhan kabupaten dan kota di Indonesia pada momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.
Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa menyampaikan penyaluran dilakukan di berbagai wilayah operasional perusahaan yang tersebar di Sumatra, Jawa, hingga Kalimanta.
"Kami menyasar masyarakat prasejahtera, anak yatim piatu, dan warga terdampak bencana," ungkap Jatmiko dikutip, Kamis (28/5).
Adapun distribusi daging kurban tersebut berasal dari penyembelihan lebih dari 1.900 hewan kurban yang terdiri dari 1.667 ekor sapi dan 298 ekor kambing.
Menurut Jatmiko, dari proses itu, perusahaan menghasilkan sekitar 150 ton daging bersih yang kemudian dikemas menjadi sekitar 120 ribu paket.
Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui unit-unit kerja perkebunan perusahaan di berbagai daerah.
Sejumlah wilayah yang diprioritaskan antara lain kawasan sekitar operasional perusahaan hingga daerah yang tengah menjalani pemulihan pascabencana, seperti sejumlah wilayah di Aceh dan kawasan Batang Toru.
Santosa mengatakan, sebagian besar hewan kurban berasal dari iuran sukarela karyawan muslim di lingkungan perusahaan.
