jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan konstruksi nasional PT PP (Persero) Tbk kembali memperoleh kepercayaan untuk menggarap proyek strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pada Rabu (4/11/2026), emiten berkode PTPP itu menandatangani kontrak paket pekerjaan dalam rangka realisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Melalui kontrak itu, Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) menugaskan PTPP menggarap tiga proyek strategis bagi peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi di wilayah Jawa Barat (Jabar), Jawa Timur (Jatim), dan Kalimantan Selatan (Kalsel).

Menurut Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo, kontrak pekerjaan proyek strategis nasional itu mencerminkan bukti tentang kepercayaan yang besar dari pemangku kepentingan kepada perusahaan konstruksi dan investasi nasional yang kini berada di bawah nanungan Danantara Indonesia tersebut.

“Penugasan ini menjadi wujud kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kompetensi, pengalaman, serta kapabilitas PTPP dalam mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air yang memiliki peran penting bagi kepentingan nasional,” ujar Joko melalui siaran pers ke media, Rabu (18/11/2026).

Joko memerinci ketiga proyek tersebut meliputi Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Utama Kewenangan Daerah di BBWS Citarum (Paket 4), BBWS Brantas (Paket I), dan BWS Kalimantan III Banjarmasin (Paket 2).

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Secara keseluruhan, ketiga proyek tersebut mencakup 71 daerah irigasi yang tersebar di 14 kabupaten dan 79 desa. Lingkup pekerjaannya meliputi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang kurang lebih 186,16 kilometer, 419 bangunan irigasi, tiga bendung, serta 528 pintu air.

Keberadaan infrastruktur tersebut ditargetkan mampu mendukung layanan irigasi pada area pertanian seluas 8.905,54 hektare.