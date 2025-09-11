PTUN Jakarta & PN Jaksel Mengandaskan Gugatan INI Kongres Tangerang
jpnn.com, JAKARTA - Perdamaian yang disaksikan Kementerian Hukum RI ternyata belum sepenuhnya mengakhiri konflik internal Ikatan Notaris Indonesia (INI).
Sekalipun perwakilan INI KLB Bandung dan INI Kongres Tangerang telah menandatanganinya, tetapi dua bulan berselang INI Kongres Tangerang yang dipimpin Tri Firdaus kembali menggugat Kementerian Hukum RI dan INI KLB Bandung melalui PTUN Jakarta dan PN Jakarta Selatan.
PN Jakarta Selatan dalam putusan bernomor 169/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel menyatakan tidak berwenang mengadili, sedangkan PTUN Jakarta dalam putusan nomor 79/G/2025/PTUN.JKT menyatakan gugatan penggugat tidak diterima (28/8).
Kuasa Hukum INI KLB Bandung Rivai Kusumanegara menjelaskan kedua gugatan tersebut membahas keberatan INI Kongres Tangerang atas keputusan Menteri Hukum mengesahkan kepengurusan INI KLB Bandung yang dipimpin Irfan Ardiansyah.
Padahal, dia menyebut para pihak telah sepakat menerima dan melaksanakan kebijakan yang diputuskan Menteri jika dalam dua minggu setelah kesepakatan tidak berhasil menyusun kepengurusan bersama.
“Langkah menteri juga seirama dengan kedua Putusan PT TUN sebelumnya yang memenangkan PP INI hasil KLB Bandung," ujar Rivai dalam siaran persnya, Rabu (10/9).
Sebagaimana diketahui konflik INI sebelumnya bergulir di PTUN Jakarta dengan perkara No. 573/G/TF/2023/PTUN.JKT dan No. 579/G/TF/2023/PTUN.JKT.
Dalam tingkat banding telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dengan mengesahkan kepengurusan INI KLB Bandung.
Keputusan PTUN Jakarta bersama dengan PN Jaksel mengandaskan gugatan yang diajukan INI hasil Kongres Tangerang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Demo di Kemenkum, Massa Partai Berkarya Tuntut Menteri Sahkan Hasil Munas
- MK Tolak Gugatan UU Pengelolaan Zakat
- Warga Jerman Ajukan Gugatan ke PN Bandung Setelah Asetnya Dijual Sepihak
- Datangi Kemenkum, Pengurus DPD Partai Berkarya Protes SK Kepengurusan Baru yang Janggal
- Menteri Supratman Fokus ke Program Prabowo, Kemenkum Torehkan Capaian Positif dan Dongkrak PNBP
- Kuasa Hukum Duga SP2Lid Diterbitkan Tanpa Ada Klarifikasi PPAT