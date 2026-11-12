Puan, AHY, Sultan B Najamudin, dan Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
jpnn.com, JAKARTA - Buntut pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI membuka babak baru dalam dinamika politik nasional.
Sejumlah figur mulai masuk radar dan diperbincangkan sebagai calon pengganti. Dari elite partai politik, kabinet, hingga pimpinan lembaga negara.
Ketua MPR Ahmad Muzani sudah menerima surat resmi pengunduran diri wapres, Kamis, 12 November 2026.
"Mas Gibran sudah menemui kami sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani.
Surat yang sama, menurut Muzani, juga sudah disampaikan langsung oleh wapres kepada Presiden Prabowo.
"Menurut beliau, surat juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto."
Kini "bola" ada di Prabowo. Siapa 2 calon yang akan diusulkan ke MPR. Spekulasi pun berkembang kencang.
Peneliti Senior Citra Institute, Efriza, menyampaikan analisisnya.
Sejumlah figur mulai masuk radar dan diperbincangkan sebagai calon pengganti Gibran sebagai wakil presiden.
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