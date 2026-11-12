menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Puan, AHY, Sultan B Najamudin, dan Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran

Puan, AHY, Sultan B Najamudin, dan Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran

Puan, AHY, Sultan B Najamudin, dan Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin (kiri) bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPD RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Buntut pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI membuka babak baru dalam dinamika politik nasional.

Sejumlah figur mulai masuk radar dan diperbincangkan sebagai calon pengganti. Dari elite partai politik, kabinet, hingga pimpinan lembaga negara.

Ketua MPR Ahmad Muzani sudah menerima surat resmi pengunduran diri wapres, Kamis, 12 November 2026.

Baca Juga:

"Mas Gibran sudah menemui kami sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani.

Surat yang sama, menurut Muzani, juga sudah disampaikan langsung oleh wapres kepada Presiden Prabowo.

"Menurut beliau, surat juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto."

Baca Juga:

Kini "bola" ada di Prabowo. Siapa 2 calon yang akan diusulkan ke MPR. Spekulasi pun berkembang kencang.

Peneliti Senior Citra Institute, Efriza, menyampaikan analisisnya. 

Sejumlah figur mulai masuk radar dan diperbincangkan sebagai calon pengganti Gibran sebagai wakil presiden.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI