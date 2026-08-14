Puan Buka Rapat Paripurna yang Dihadiri Prabowo, Dihadiri 463 Legislator

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 dan penyampaian pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Puan mengatakan rapat dibuka karena jumlah peserta sudah kuorum dengan dihadiri 463 dari 580 anggota DPR RI dari seluruh fraksi.

"Berdasarkan catatan jenderal DPR RI telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga korum telah tercapai," kata dia, Jumat.

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Selanjutnya, cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu secara resmi membuka rapat yang dihadiri Presiden dan Wapres RI Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka.

"Perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang kesatu Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ujar Puan, lalu mengetuk palu sidang.

Diketahui, rangkaian kegiatan sendiri terdiri dari lima bagian. Pertama pembukaan Rapat Paripurna oleh Ketua DPR RI dan pembacaan doa.

Kedua, penyampaian pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027.

Ketiga, pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.