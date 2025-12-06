Puan Maharani Ajak Media Massa Mengawal Agenda Transformasi DPR

jpnn.com, BANDUNG - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengajak media massa turut mengawal agenda besar transformasi DPR RI melalui pemberitaan yang berimbang dan berbasis verifikasi.

Puan menyampaikan ajakan tersebut dalam forum “Ngariung Bareng DPR: Refleksi Akhir Tahun” bertema Peran Media Dalam Mewujudkan Transformasi DPR di Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12/2025).

Acara ini diikuti ratusan jurnalis yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).

Puan hadir bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto, sejumlah pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Sekretaris Jenderal DPR RI Dr. Indra Iskandar serta Ketua KWP Dr. Ariawan, S.AP., MH., MA.

Dalam kesempatan itu, Puan mengawali sambutan dengan mengajak seluruh peserta mendoakan masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tengah terdampak bencana hidrometeorologi.

Puan menegaskan transformasi DPR tengah berjalan sebagai agenda jangka panjang yang membutuhkan konsistensi.

Baca Juga: Ketua DPR Minta Pembentukan Dapur Umum Agar Pengungsi Bencana Sumatra tidak Kelaparan

Perubahan tersebut, katanya, tidak dilakukan secara reaktif, melainkan melalui perencanaan menyeluruh terhadap aspek teknis maupun substansi.

“Transformasi DPR ini betul-betul niat baik. Tapi memang perlu waktu, tidak bisa cepat. Banyak hal yang bertahap kami benahi,” ujarnya.