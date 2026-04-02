Puan Maharani Desak Pemerintah Sigap Pastikan Keselamatan Warga Pascagempa M 7,6 di Sulut

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kementerian/lembaga bergerak cepat memastikan keselamatan warga pascagempa bermagnitudo 7,6 mengguncang Sulawesi Utara dan sekitarnya, Kamis (2/4).

Puan, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Kamis, meminta pemerintah untuk terus berjaga mengantisipasi gempa susulan.

“Semua instansi harus sigap memastikan keselamatan warga. Tim SAR juga harus terus menyisir wilayah-wilayah terdampak, apalagi sempat terjadi tsunami di beberapa titik akibat gempa,” kata dia.

Gempa terjadi di perairan Bitung, Sulawesi Utara, hingga terasa ke Maluku Utara pada Kamis pukul 05.48 Waktu Indonesia Tengah (Wita). Satu orang dilaporkan tewas setelah tertimpa reruntuhan gedung akibat gempa itu.

“Keprihatinan dan dukacita mendalam kami sampaikan atas bencana gempa bumi di Sulawesi Utara dan sekitarnya yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa,” kata Puan.

Dia berharap pemerintah daerah di wilayah terdampak bergerak cepat dengan menyiapkan titik-titik evakuasi atau pengungsian maupun menyalurkan bantuan untuk warga, khususnya bagi kelompok rentan.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tidak mudah termakan kabar hoaks.

“Tingkatkan kewaspadaan dan jangan terpengaruh oleh berita-berita yang tidak akurat. Pastikan memantau informasi dari sumber-sumber terpercaya, khususnya pemerintah,” kata Puan.