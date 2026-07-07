Puan Maharani Harap Kerja Sama Ekonomi Indonesia-India Menyentuh Hilirisasi Industri

jpnn.com - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap hubungan bilateral Indonesia dengan India bisa menegaskan pentingnya peningkatan kerja sama ekonomi ke arah penciptaan nilai tambah hingga hilirisasi industri.

Hal demikian dikatakan Puan saat berpidato acara kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7).

Puan menyampaikan bahwa penguatan kemitraan dua negara tidak boleh berfokus pada volume perdagangan konvensional.

Dia mendorong hubungan kedua negara mulai memprioritaskan kolaborasi yang memberikan dampak struktural jangka panjang bagi perekonomian domestik masing-masing.

"Kami berharap kerja sama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekadar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional," kata Puan, Selasa.

Menurut Puan, tantangan global, seperti gangguan rantai pasok dan krisis energi menuntut adanya kepastian regulasi yang mampu menarik investasi sehat.

DPR RI, kata Puan, berkomitmen mendukung kebijakan eksekutif merumuskan regulasi yang ramah investasi dengan tetap berorientasi pada keadilan sosial.

"Kami mendukung sinergi antara pemerintah dan parlemen kedua negara untuk menciptakan iklim investasi yang semakin pasti, transparan, dan saling menguntungkan, sehingga ke depannya Indonesia dan India dapat memasuki fase baru kerja sama ekonomi yang lebih seimbang, inovatif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," lanjutnya.