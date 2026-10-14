Puan Maharani Minta Pasokan BBM Bali Ditambah untuk Mengatasi Kelangkaan

jpnn.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pertamina bersama kementerian terkait menambah pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk wilayah Bali guna mengatasi kelangkaan.

Permintaan itu disampaikan Puan merespons kelangkaan BB di Bali yang membuat pengendara harus mengantre berjam-jam di SPBU.

Puan mengatakan kesulitan warga memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bali perlu segera diselesaikan melalui penguatan distribusi sampai titik pelayanan.

"Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan adanya tambahan pasokan BBM di Bali," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).

Diketahui, pengendara di Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, hingga Bangli harus mengantre lama di SPBU demi mendapatkan BBM.

Puan juga menanggapi alasan pihak Pertamina yang menyebut kelangkaan BBM disebabkan adanya kendala bongkar muat pasokan dari kapal tanker. Namun, perusahaan pelat merah itu menyatakan akan menyiapkan tambahan pasokan BBM untuk Bali.

Menurut Puan, penambahan pasokan BBM harus disertai perbaikan sistem distribusi. "Tambahan pasokan yang tiba juga perlu diikuti kepastian pengiriman ke SPBU, terutama wilayah yang masih mengalami kekosongan BBM dan terjadi antrean panjang," tuturnya.

Selain itu, Puan mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina memeriksa seluruh tahapan pemulihan. Mulai kedatangan kapal, pembongkaran, persediaan terminal, hingga pengiriman kepada penyalur.