Puan Maharani Minta Wacana Gelar untuk Soeharto Dikaji, Singgung Rekam Jejak

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut parlemen menyebut perlu penelitian yang matang menyikapi pemberian gelar pahlawan untuk Presiden kedua RI Soeharto.

Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).

"Tentu saja tentu harus dikaji dengan baik dan cermat," kata Puan, Selasa.

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu menghormati proses di pemerintah sebelum memberikan gelar pahlawan terhadap Soeharto.

Namun, kata dia, pemerintah perlu melihat rekam jejak seseorang ketika ingin memberikan gelar pahlawan ke tokoh.

"Namun, karena ini penting, ya, harus dicermati rekam jejaknya dari dari masa lalu sampai sekarang," ujarnya.

Diketahui, sejumlah politikus PDIP sebelumnya menyatakan keberatan dengan penetapan Presiden kedua RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaningmengaku tak sudi melihat Presiden kedua RI Soeharto ditetapkan pemerintah sebagai Pahlawan Nasional.