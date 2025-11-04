menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Legislatif » Puan Maharani Minta Wacana Gelar untuk Soeharto Dikaji, Singgung Rekam Jejak

Puan Maharani Minta Wacana Gelar untuk Soeharto Dikaji, Singgung Rekam Jejak

Puan Maharani Minta Wacana Gelar untuk Soeharto Dikaji, Singgung Rekam Jejak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Kedua RI Soeharto sedang menelepon di kantornya di Bina Graha, Jakarta Pusat. Ilustrasi. Foto: Antara Foto

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut parlemen menyebut perlu penelitian yang matang menyikapi pemberian gelar pahlawan untuk Presiden kedua RI Soeharto.

Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).

"Tentu saja tentu harus dikaji dengan baik dan cermat," kata Puan, Selasa.

Baca Juga:

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu menghormati proses di pemerintah sebelum memberikan gelar pahlawan terhadap Soeharto.

Namun, kata dia, pemerintah perlu melihat rekam jejak seseorang ketika ingin memberikan gelar pahlawan ke tokoh. 

"Namun, karena ini penting, ya, harus dicermati rekam jejaknya dari dari masa lalu sampai sekarang," ujarnya.

Baca Juga:

Diketahui, sejumlah politikus PDIP sebelumnya menyatakan keberatan dengan penetapan Presiden kedua RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. 

Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaningmengaku tak sudi melihat Presiden kedua RI Soeharto ditetapkan pemerintah sebagai Pahlawan Nasional. 

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah perlu melihat rekam jejak sebelum memberikan gelar pahlawan kepada Presiden kedua RI Soeharto.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI