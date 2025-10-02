Puan Meminta Maaf ke Rakyat Apabila Anggota DPR Belum Bekerja Maksimal

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan permohonan maaf ke rakyat Indonesia jika parlemen di Senayan belum bekerja maksimal menjalankan fungsi kedewanan.

"Dengan penuh kerendahan hati, atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf, kepada rakyat Indonesia apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat secara sempurna," ujar Puan saat Rapat Paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

Rapat Paripurna pada Kamis ini beragenda penyampaian Penyampaian Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2024-2025.

Puan mengaku bakal menjadikan kritik dan masukan rakyat sebagai vitamin bagi DPR untuk memperbaiki diri.

"Kami sendirilah yang melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik, bukan orang lain," ujar legislator fraksi PDI Perjuangan itu.

Puan juga mengatakan kritik dari rakyat bakal dijadijan ajang bertransformasi menjadi lebih baik dalam memenuhi aspirasi.

Namun, cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu mengingatkan bahwa transformasi DPR hanya bisa berjalan jika seluruh legislator turun ke lapangan, tanpa menunggu orang lain.

"Transformasi DPR RI, hanya akan dapat berjalan apabila kami semua, seluruh anggota DPR RI, dari seluruh fraksi, ikut mengambil peran dan tanggung jawab, bergotong royong, kerja bersama, mengambil langkah nyata yang dapat kita lakukan bersama tanpa harus menunggu orang lain," lanjut Puan.