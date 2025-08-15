Puan Pakai Kebaya dengan Selendang Merah saat Sidang Tahunan DPR, Ini Maknanya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengenakan kebaya dengan nuansa warna hijau lime saat Sidang Tahunan DPR RI 2025 pada Jumat (15/8).

Kebaya berwarna hijau lime bermotif bunga itu turut dipadukan dengan selendang berwarna merah.

Berdasarkan keterangan resmi, Puan Maharani menyatakan memilih busana itu karena memiliki makna perjuangan anti-penjajah, apalagi Sidang Tahunan MPR digelar dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI.

Anak Megawati Soekarnoputri itu memakai kain panjang Batik Tulis Pekalongan untuk bawahannya. Kain batik tersebut berbahan sutra ATBM (Alat tenun bukan mesin).

Kain pilihan Puan bermotif bunga Hokokai dengan latar tanahan motif parang.

Motif Bunga Hokokai sendiri merupakan design batik yang ada pengaruhnya saat penjajah Jepang datang ke Indonesia.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-80 dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD ini.

Sementara itu, Puan Maharani bakal menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan tamu undangan lainnya dalam Sidang Bersama DPR-DPD.