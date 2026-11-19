jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menolak anggapan parlemen terburu-buru menuntaskan pengesahan RUU Perampasan Aset dari tenggat waktu semula.

“Undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru. Namun, karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” kata Puan ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Diketahui, DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai aturan negara melalui rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis ini.

Pengesahan pada Kamis ini lebih cepat sebulan lebih dari tenggat DPR sebelumnya pada 15 Desember 2026.

Menurut Puan, pengesahan lebih cepat itu bukan berarti DPR mengabaikan proses pembahasan maupun aspirasi publik.

Dia menyebut penyusunan UU Perampasan Aset telah melalui 87 kegiatan partisipasi publik bermakna atau meaningful participation hingga menjaring aspirasi masyarakat.

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"Ya, seperti 87 kali meaningful participation, kemudian kunjungan ke daerah ke-15 provinsi, bahkan ke-46 dapil dan lain-lain sebagainya,” kata dia.

Puan menyebut pembentuk aturan sudah membuat antisipasi menyikapi berbagai kekhawatiran masyarakat terhadap penerapan UU Perampasan Aset.