Puan Sudah Hadir di Rakernas I PDIP, Bakal Kasih Pengarahan kepada Kader Banteng

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu (11/1) ini. Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hadir ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I partainya yang dilaksanakan di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu (11/1) ini.

Putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu datang dengan menumpangi minivan dan terlihat mengenakan seragam PDIP serbahitam.

Adapun, Puan hadir pada hari kedua Rakernas I untuk memberikan pengarahan internal kepada ribuan kader partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Ketua DPR RI itu bakal memberikan pengarahan secara tertutup bagi awak media setelah Megawati menyampaikan pembekalan.

Kedatangan Puan di BCIS disambut oleh sejumlah anggota DPR RI Fraksi PDIP, yakni Charles Honoris dan Mufti Aimah Nurul Anam. 

Saat memasuki area gedung, sejumlah awak media terdengar menyapa Ketua DPR RI tersebut. 

Puan pun merespons dengan memberikan senyuman balik kepada para pewarta sebelum memasuki ruang pertemuan.

PDIP mengusung tema Satyam Eva Jayate, dengan subtema Di Sanalah Aku Berdiri, Untuk Selama-lamanya dalam Rakernas yang dilaksanakan dari 10-12 Januari 2026.

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bakal menyampaikan arahan saat Rakernas I di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu (11/1) ini.

