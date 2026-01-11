Puan Sudah Hadir di Rakernas I PDIP, Bakal Kasih Pengarahan kepada Kader Banteng
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hadir ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I partainya yang dilaksanakan di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu (11/1) ini.
Putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu datang dengan menumpangi minivan dan terlihat mengenakan seragam PDIP serbahitam.
Adapun, Puan hadir pada hari kedua Rakernas I untuk memberikan pengarahan internal kepada ribuan kader partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Ketua DPR RI itu bakal memberikan pengarahan secara tertutup bagi awak media setelah Megawati menyampaikan pembekalan.
Kedatangan Puan di BCIS disambut oleh sejumlah anggota DPR RI Fraksi PDIP, yakni Charles Honoris dan Mufti Aimah Nurul Anam.
Saat memasuki area gedung, sejumlah awak media terdengar menyapa Ketua DPR RI tersebut.
Puan pun merespons dengan memberikan senyuman balik kepada para pewarta sebelum memasuki ruang pertemuan.
PDIP mengusung tema Satyam Eva Jayate, dengan subtema Di Sanalah Aku Berdiri, Untuk Selama-lamanya dalam Rakernas yang dilaksanakan dari 10-12 Januari 2026.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bakal menyampaikan arahan saat Rakernas I di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu (11/1) ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- PDIP Konsisten Jadi Parpol Penyeimbang Pemerintah, Begini Penjelasan Kader Muda
- Prananda Prabowo Gagas Balai Kreasi, PDIP Instruksikan Tiap DPC Bina UMKM di Daerah
- Disambut Prananda dan Hasto, Megawati Tiba di Lokasi Rakernas PDIP
- Rakernas PDIP, Megawati Soekarnoputri Kecam Intervensi Militer AS di Venezuela
- Pidato Saat Rakernas PDIP, Megawati Singgung Soal Politik Harus Dipakai Jadi Alat Pengabdian
- Megawati Kalungkan Medali, Prananda Menyematkan Pin Bagi 6 Kader Pelopor