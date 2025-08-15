Puan Ungkap Alasan Megawati Absen di Sidang Tahunan, Ternyata...

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menjawab singkat soal ketidakhadiran Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI, Jumat (15/8).

"(Megawati) Kurang sehat," kata Puan -putri Megawati.

Diketahui, MPR bersama DPR dan DPD melakukan Sidang Tahunan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Presiden dan Wapres RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hadir.

Presiden ke-6 dan ke-7 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo juga hadir.

Kemudian, turut hadir pula istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah.

Wapres ke-6, ke-10, ke-11, dan ke-13, yakni Try Sutrisno, Jusuf Kalla (JK), Budiono, dan Maruf Amin juga hadir.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Sugiono mengatakan seluruh mantan presiden diundang ke Sidang Tahunan.