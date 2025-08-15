menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Tokoh » Puan Ungkap Alasan Megawati Absen di Sidang Tahunan, Ternyata...

Puan Ungkap Alasan Megawati Absen di Sidang Tahunan, Ternyata...

Puan Ungkap Alasan Megawati Absen di Sidang Tahunan, Ternyata...
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD Sultan Najamudin menerima salam dari Presiden Prabowo Subianto. Foto: Bay Ismoyo/Pool/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menjawab singkat soal ketidakhadiran Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI, Jumat (15/8).

"(Megawati) Kurang sehat," kata Puan -putri Megawati.

Diketahui, MPR bersama DPR dan DPD melakukan Sidang Tahunan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Baca Juga:

Presiden dan Wapres RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hadir.

Presiden ke-6 dan ke-7 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo juga hadir.

Kemudian, turut hadir pula istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah.

Baca Juga:

Wapres ke-6, ke-10, ke-11, dan ke-13, yakni Try Sutrisno, Jusuf Kalla (JK), Budiono, dan Maruf Amin juga hadir.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Sugiono mengatakan seluruh mantan presiden diundang ke Sidang Tahunan.

Ternyata ini sebab Megawati Soekarnoputri tak bisa menghadiri Sidang Tahunan di kantor MPR/DPR/DPD.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI