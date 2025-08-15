Puan Ungkap Alasan Megawati Absen di Sidang Tahunan, Ternyata...
jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menjawab singkat soal ketidakhadiran Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI, Jumat (15/8).
"(Megawati) Kurang sehat," kata Puan -putri Megawati.
Diketahui, MPR bersama DPR dan DPD melakukan Sidang Tahunan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Presiden dan Wapres RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hadir.
Presiden ke-6 dan ke-7 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo juga hadir.
Kemudian, turut hadir pula istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah.
Wapres ke-6, ke-10, ke-11, dan ke-13, yakni Try Sutrisno, Jusuf Kalla (JK), Budiono, dan Maruf Amin juga hadir.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Sugiono mengatakan seluruh mantan presiden diundang ke Sidang Tahunan.
Ternyata ini sebab Megawati Soekarnoputri tak bisa menghadiri Sidang Tahunan di kantor MPR/DPR/DPD.
