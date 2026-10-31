PUBG Mobile Berkolaborasi dengan Suzzanna Untuk Hadirkan Nuansa Horor

jpnn.com, JAKARTA - PUBG Mobile secara terbatas menghadirkan sosok Ratu Horor Indonesia Suzzanna di dalam permainan tersebut, bertepatan dengan musim perayaan Halloween yang jatuh setiap 31 Oktober

Konten bertema Suzzanna bisa didapatkan di dalam gim itu mulai 30 Oktober sampai 2 Desember, mulai dari skin karakter hingga voice line bernuansa horor.

Dalam menghadirkan kolaborasi ini, PUBG Mobile turut menggandeng KARIS Studio, studio pengembangan game independen sekaligus kelompok kreator konten User-Generated Content (UGC) asal Indonesia.

Melalui kolaborasi ini, pemain bisa mendapatkan dan menggunakan skin bertema Suzzanna untuk membawa nuansa horor ke medan pertempuran.

Tak hanya itu, tersedia voice line bernuansa horor yang dapat digunakan selama pertandingan untuk menambah suasana mencekam dan menakut-nakuti pemain lain.

Bagi pemain yang ingin mencoba pengalaman horor di luar mode battle royale, PUBG Mobile juga menghadirkan peta World of Wonder (WoW) bertajuk Forbidden Village.

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Peta ini membawa pemain ke sebuah desa menyeramkan dengan berbagai elemen horor, termasuk jumpscare. Untuk memainkannya, pemain cukup membuka menu WoW dan memasukkan kode 030-143-485.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya PUBG Mobile menghadirkan kekayaan intelektual dan talenta lokal ke dalam gim.