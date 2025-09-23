PUBG Mobile Bersama Artis K-Pop G-Dragon Siapkan Banyak Kejutan di Permainan

jpnn.com, JAKARTA - PUBG Mobile berkolaborasi dengan artis K-Pop G-Dragon dengan menghadirkan berbagai item in-game bertema G-Dragon.

Item-item bertema G-Dragon bisa didapatkan pemain PUBG Mobile selama periode mulai hari ini hingga 31 Oktober 2025.

"Kemitraan bersejarah antara PUBG: Battlegrounds, PUBG Mobile, dan artis global ini bertujuan untuk menyatukan para gamer dan penggemar musik di seluruh dunia dalam sebuah perayaan gaya dan kreativitas," tulis PUBG Mobile dalam siarannya, Selasa (23/9).

Melalui kolaborasi itu, pemain bisa mendapatkan dua set unik yakni G-Dragon PMO Outfit Set dan G-Dragon Stage Outfit Set, serta beberapa perlengkapan bertema G-Dragon.

Senjata yang tersedia seperti Übermensch M16A4 yang dapat ditingkatkan hingga level 5.

Kemudian, Graffiti Reverie M24 dengan desain warna mencolok, dan G-Dragon Pan yang menjadi ciri khas kolaborasi tersebut.

Selain itu, pemain juga bisa membuka G-Dragon Collaboration Avatar dan Collaboration Avatar Frame.

Lalu, 3 in-game emotes eksklusif dari lagu hits G-DRAGON yaitu “HOME SWEET HOME”, “POWER”, dan “TAKE ME” dari album miliknya bertajuk “Übermensch” yang rilis tahun ini.