menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Gadget » PUBG Mobile Bersama Artis K-Pop G-Dragon Siapkan Banyak Kejutan di Permainan

PUBG Mobile Bersama Artis K-Pop G-Dragon Siapkan Banyak Kejutan di Permainan

PUBG Mobile Bersama Artis K-Pop G-Dragon Siapkan Banyak Kejutan di Permainan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Poster ilustrasi kolaborasi gim PUBG Mobile dan G-Dragon. Foto: PUBG Mobile

jpnn.com, JAKARTA - PUBG Mobile berkolaborasi dengan artis K-Pop G-Dragon dengan menghadirkan berbagai item in-game bertema G-Dragon.

Item-item bertema G-Dragon bisa didapatkan pemain PUBG Mobile selama periode mulai hari ini hingga 31 Oktober 2025.

"Kemitraan bersejarah antara PUBG: Battlegrounds, PUBG Mobile, dan artis global ini bertujuan untuk menyatukan para gamer dan penggemar musik di seluruh dunia dalam sebuah perayaan gaya dan kreativitas," tulis PUBG Mobile dalam siarannya, Selasa (23/9).

Baca Juga:

Melalui kolaborasi itu, pemain bisa mendapatkan dua set unik yakni G-Dragon PMO Outfit Set dan G-Dragon Stage Outfit Set, serta beberapa perlengkapan bertema G-Dragon.

Senjata yang tersedia seperti Übermensch M16A4 yang dapat ditingkatkan hingga level 5.

Kemudian, Graffiti Reverie M24 dengan desain warna mencolok, dan G-Dragon Pan yang menjadi ciri khas kolaborasi tersebut.

Baca Juga:

Selain itu, pemain juga bisa membuka G-Dragon Collaboration Avatar dan Collaboration Avatar Frame.

Lalu, 3 in-game emotes eksklusif dari lagu hits G-DRAGON yaitu “HOME SWEET HOME”, “POWER”, dan “TAKE ME” dari album miliknya bertajuk “Übermensch” yang rilis tahun ini.

PUBG Mobile berkolaborasi dengan artis K-Pop G-Dragon dengan menghadirkan berbagai item in-game bertema G-Dragon.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI