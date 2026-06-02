PUBG Mobile Gandeng Blue Lock, Hadirkan Sensasi Anime Sepak Bola ke Medan Pertempuran

jpnn.com, JAKARTA - Penggemar anime dan gim battle royale mendapat suguhan baru. PUBG Mobile berkolaborasi dengan serial anime sepak bola populer Blue Lock yang berlangsung hingga 30 Juni 2026.

Melalui kolaborasi itu, pemain diajak merasakan atmosfer persaingan khas Blue Lock, yang dikenal sarat talenta elite dan ambisi menjadi striker terbaik.

Beragam konten eksklusif bertema anime tersebut pun hadir untuk memperkaya pengalaman bermain.

Sejumlah karakter ikonik Blue Lock tampil dalam bentuk set karakter khusus, mulai dari Isagi Yoichi, Bachira Meguru, Nagi Seishiro, hingga Itoshi Rin.

Masing-masing hadir dengan tampilan khas yang mencerminkan kepribadian dan gaya mereka di serial anime tersebut.

PUBG Mobile juga menghadirkan sejumlah kostum tematik, seperti Training Outfit Set dan Maid Berserker Set, yang menawarkan nuansa baru bagi para pemain di dalam gim.

Tidak hanya karakter dan kostum, kolaborasi turut membawa berbagai kendaraan bertema Blue Lock.

Pemain dapat menjelajahi medan tempur menggunakan Crimson Lightning Glider maupun Dacia edisi khusus, serta mendarat dengan Blue Lock Parachute.