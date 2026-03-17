PUBG Mobile Versi 4.3 Menawarkan Mode Kosmik

Gim PUBG Mobile versi 4.3. Foto: pubgmobile

jpnn.com, JAKARTA - Pembaruan besar kembali hadir di gim battle royale populer PUBG Mobile. Melalui versi 4.3, pengembang menghadirkan pengalaman bermain yang berbeda.

PUBG Mobile 4.3 menawarkan mode bertema kosmik bertajuk Evolving Universe, yang bisa dinikmati pemain hingga 10 Mei 2026.

Mode terbaru membawa nuansa luar angkasa ke dalam medan pertempuran. Peta klasik Erangel kini terasa berbeda dengan sentuhan intergalaksi, mulai dari distorsi ruang-waktu, jalur rel dinamis, hingga mekanik permainan baru yang menghadirkan elemen balapan di tengah laga tembak-menembak.

Erangel juga menghadirkan kembali salah satu mode populer yang terakhir muncul pada versi 2.1.

Kehadirannya memberi sentuhan nostalgia sekaligus pembaruan visual yang membuat kota-kota di map tersebut terlihat lebih hidup.

Tidak hanya Erangel yang mendapat sentuhan baru. Map Livik juga diperbarui dengan area seperti Music Hall dan Racing Club, sementara Miramar menghadirkan mini gim balapan yang memberi variasi aktivitas bagi pemain di sela pertempuran.

Selain eksplorasi map, pembaruan itu juga memperkenalkan fitur Wilderness Fun.

Dalam mode tersebut, pemain dapat meluncur ke medan perang melalui tantangan parasut baru dan berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah.

