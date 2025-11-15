PUBG Mobile X Balenciaga: Medan Perang Menjadi Panggung Mode
jpnn.com, JAKARTA - Mulai hari ini hingga 14 Desember 2025, para pemain PUBG Mobile bakal menemukan sesuatu yang jauh lebih mencolok.
Hadirnya sentuhan haute couture Balenciaga yang tiba-tiba mengubah medan perang menjadi panggung mode kelas dunia.
PUBG Mobile berkolaborasi dengan rumah mode mewah asal Paris-yang memadukan dua dunia yang dipenuhi kreativitas dan fantasi.
“Pendekatan desain Balenciaga yang berani dan melampaui batas sangat selaras dengan komitmen kami pada kreativitas dan inovasi,” ujar Head of PUBG Mobile Publishing, Vincent Wang, dalam keterangan resmi di Jakarta.
Dia menyebut kolaborasi sebagai babak baru perjalanan PUBG Mobile yang menyatukan gaming dan fashion.
Menariknya, kolaborasi tak hanya menyentuh PUBG Mobile, tetapi juga PUBG: Battlegrounds.
Itu menjadikan kemitraan pertama Balenciaga dengan dua judul PUBG sekaligus.
Armor Couture, Hoodie Paris, hingga Pink Puffer di Zone Battle
