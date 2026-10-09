Public Expose 2026, Merck Perkuat Bisnis Healthcare dan Perluas Pasar Asia

jpnn.com, JAKARTA - PT Merck Tbk (Perseroan), perusahaan sains dan teknologi, menyelenggarakan Public Expose 2026 untuk menyampaikan perkembangan bisnis, serta fokus dan strategi Perseroan ke depan.

Di tengah perubahan yang akan terjadi setelah berakhirnya kontrak dengan Procter & Gamble (P&G) pada 31 Desember 2027 dan tidak diproduksinya lagi produk Consumer Health, Perseroan menegaskan komitmen untuk terus berfokus pada bisnis obat-obat resep, didukung kinerja semester I 2026 yang tumbuh kuat.

Arryo Aritrixso Wachjuwidajat, Direktur PT Merck Tbk mengatakan Merck berkomitmen untuk memperkuat produksi dan pemasaran obat-obat resep sebagai bagian penting dari kontribusi kami bagi kesehatan masyarakat Indonesia, sekaligus mengoptimalkan kapabilitas Pabrik Pasar Rebo untuk mendukung kebutuhan pasar domestik

dan memperluas jangkauan ke pasar Asia.

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"Dengan fokus pada kebutuhan pasien dan pengembangan portofolio, kami siap membangun fondasi pertumbuhan jangka panjang," ungkap Arryo Aritrixso Wachjuwidajat dalam keterangan resmi.

Ke depan, Merck tetap fokus pada bisnis obat resep, dengan memproduksi di Pabrik Pasar Rebo Jakarta, mengimpor produk jadi berbasis bioteknologi, serta memasarkan produkproduk tersebut di Indonesia.

Saat ini sekitar 60% penjualan Healthcare berasal dari produk bioteknologi impor dan sekitar 40% dari produksi sendiri

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Pabrik Pasar Rebo juga disiapkan untuk memperkuat kontribusi ekspor obat resep. Dalam tiga tahun ke depan, pabrik ini secara bertahap akan memproduksi Glucophage XR, Glucophage IR, Glucovance, dan Concor untuk pasar Asia, dengan rencana ekspansi mencakup Filipina pada 2026, serta Hong Kong, Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand pada 2027-2029.

Di pasar domestik, produk-produk Merck masih menempati posisi nomor satu di sejumlah area terapi, yaitu tiroid (Euthyrox dan Thyrozol), kardiovaskular (Concor), diabetes (Glucophage dan Glucovance), multiple sclerosis (Mavenclad dan Rebif), fertility (Pergoveris dan Gonal-f), growth hormone (Saizen), serta onkologi (Erbitux untuk kanker kolorektal).