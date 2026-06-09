Public Expose Live 2026: Bank Raya Optimistis Bisnis Digital Tumbuh Positif

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Raya Indonesia Tbk atau Bank Raya (Kode Emiten: AGRO) berpartisipasi dalam Public Expose Live 2026 yang diselenggarakan PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan secara online pada Selasa (9/6).

Perseroan memaparkan kinerja keuangan Kuartal I 2026 beserta rencana ekspansi bisnis dan pengembangan inovasi guna mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, hadir memberikan paparan Direktur Utama Bank Raya Ida Bagus Ketut Subagia dan Kicky Andrie Davetra selaku Direktur Bisnis.

Public Expose yang rutin dilakukan Bank Raya merupakan bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan kepada publik dan investor.

Dalam Public Expose Live 2026 ini, Direksi Perseroan menekankan Bank Raya mempertajam visi untuk mendukung pengembangan bisnis digital serta mendorong keunggulan produk yang mudah, relevan, dan reliable untuk bertransaksi dan pengelolaan keuangan bagi pelaku usaha, komunitas, maupun kebutuhan personal.

Untuk mendukung visi tersebut, Bank Raya akan menerapkan strategi eksploitasi dan eksplorasi untuk mendorong pertumbuhan bisnis digital.

Dalam strategi eksploitasi, melalui sinergi dengan BRI dan perusahaan anak BRI, Perseroan akan mengoptimalkan peluang bisnis digital yang ada di dalam ekosistem BRI Group.

Sementara itu, melalui pendekatan eksplorasi, Bank Raya akan menyasar target pasar di luar BRI Group melalui kerja sama dan kolaborasi dengan partner-partner potensial.