Public Lecture BRIN-UIN Sunan Kalijaga, Perlindungan Pekerja Fondasi Ketahanan Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Public Lecture Strengthening Worker Protection through Insurance and Employment Social Security: Indonesia-Japan Lessons for Inclusive and Sustainable Economic Development mengungkap korelasi penguatan perlindungan pekerja dan pertumbuhan ekonomi.

Penguatan perlindungan pekerja melalui sistem jaminan sosial menjadi semakin penting di tengah perubahan struktur pasar kerja, meningkatnya pekerja nonstandar, ketidakpastian pendapatan, serta perubahan demografi.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerja sama dengan Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, dengan dukungan BPJS Ketenagakerjaan.

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Forum mempertemukan perspektif kebijakan Indonesia dengan pengalaman Jepang dalam membangun perlindungan pekerja, menghadapi masyarakat menua, serta mengembangkan sistem jaminan sosial yang mampu merespons perubahan dunia kerja.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga FISHUM UIN Sunan Kalijaga Ambar Sari Dewi mewakili pihak fakultas dan Kepala Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, Umi Karomah Yaumidin menyampaikan isu perlindungan sosial harus mendapatkan perhatian dari generasi muda.

Sebab, mahasiswa akan terjun ke dunia usaha ketika lulus atau pun menjadi pembuat lapangan pekerjaan.

Di sisi lain, Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Hendra Nopriansyah memaparkan perkembangan dan tantangan perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.

Hendra menyoroti penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam membangun perlindungan pekerja sekaligus mendukung agenda Indonesia Emas 2045.